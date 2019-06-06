Procter&Gamble будет учить россиян ответственному потреблению

Американская компания Procter&Gamble (P&G) начнет внедрять в России программу по развитию ответственного потребления. Об этом 6 июня на Петербургском международном форуме заявил глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис.

В соответствии с целями Ambition 2030 глобальной экологической стратегии P&G основные усилия в России будут направлены на переход к использованию в производстве упаковки полностью переработанного или пригодного для повторной переработки пластика, реализацию партнерских программ и использование брендов для развития ответственного потребления.

Первым шагом для популяризации ответственного потребления стал запуск продаж шампуня Head&Shoulders в бутылке, на 20% выполненной из океанического пластика, который был собран на пляжах атлантического побережья. С 4 июня шампунь начала продавать сеть магазинов «Магнит», получив на него эксклюзивные права.

Также на полях ПМЭФ-2019 компания P&G сообщила о запуске стратегического партнерства с Фондом дикой природы России. В рамках первого проекта с «WWF России» компания обеспечит финансирование проекта по сохранению экосистемы бассейна реки Амур. Инициатива будет реализована совместно с сетью розничной торговли «Лента».

4 июня стартует кампания «Я выбираю чистую Россию» в 116 гипермаркетах «Лента» в 37 регионах РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров.