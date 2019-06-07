Роскосмос во главе с Рогозиным готовы дать российским разработчикам доступ к космодромам и заводам

В Петербурге на международном экономическом форуме Дмитрий Рогозин – глава Роскосмоса заявил, что готов предоставить все возможности для развития частной космонавтики.

На одном из мероприятий ПМЭФ-2019 Рогозин сообщил, что государственная корпорация Роскосмос готова поддерживать частную космонавтику.

В своем выступлении руководитель крупнейшей корпорации отметил, что Роскосмос готов предоставлять частным компаниям помощь с оформлением документации. Также он обещал давать возможность частникам использовать, принадлежащие государству, космодромы, стартовые площадки, предприятия и т.д.

– Мы готовы вместе идти в правительство и Госдуму, чтобы дополнить закон о частно-государственном партнерстве, – резюмировал в пятницу, 7 июня Рогозин.

Известно, что до этого глава Роскосмоса поделился информацией о том, что производство в Российской Федерации ракеты «Енисей» обойдется в 23 раза дороже такой же ракеты Илона Маска.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.