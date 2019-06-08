В южной части Петербурга появится центр лучевой терапии

Подписан договор о строительстве. Фото: Pixabay
Подписан договор о строительстве. Фото: Pixabay

Сегодня, 8 июня, в рамках ПМЭФ-2019 было заключено соглашение на строительство в южной части Санкт-Петербурга центра дистанционной лучевой терапии.

Договор был подписан представителями Медицинского института имени Березина (МИБС) и правительством Санкт-Петербурга, а именно — вице-губернатором Анной Митяниной.

Институт вкладывает в строительство центра лучевой терапии 1,2 миллиарда рублей, городское правительство помогает реализовать проект.

Центр будет расположен неподалеку от Городского клинического онкологического диспансера. Участок для строительства учреждения выделен городом и имеет площадь в 0,8 га.

На севере города есть подобный центр, однако жители Петербурга, которые нуждаются в лучевом лечении, вынуждены каждый день ездить через весь город.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
анна митянина здоровье центр лучевой терапии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В южной части Петербурга появится центр лучевой терапии
На Туристской коллеги решали конфликт ножом
В Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей
Нефтяной терминал Петербурга планируют реконструировать
Вечернее ДТП в Кировском районе раскидало машины по проезжей части. Одна из ...
QatarAirways передал в дар Фонду “Линия жизни” павильон на Петровской косе
Что ждет Петербург в заключительный день ПМЭФ-2019: 40 деловых мероприятий, ...
На Обводном канале произошло ДТП с участием машины ДПС