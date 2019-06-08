В южной части Петербурга появится центр лучевой терапии

Сегодня, 8 июня, в рамках ПМЭФ-2019 было заключено соглашение на строительство в южной части Санкт-Петербурга центра дистанционной лучевой терапии.

Договор был подписан представителями Медицинского института имени Березина (МИБС) и правительством Санкт-Петербурга, а именно — вице-губернатором Анной Митяниной.

Институт вкладывает в строительство центра лучевой терапии 1,2 миллиарда рублей, городское правительство помогает реализовать проект.

Центр будет расположен неподалеку от Городского клинического онкологического диспансера. Участок для строительства учреждения выделен городом и имеет площадь в 0,8 га.

На севере города есть подобный центр, однако жители Петербурга, которые нуждаются в лучевом лечении, вынуждены каждый день ездить через весь город.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге появится пансионат для пожилых за миллиард рублей.