На «Газпром Арене» откроют ресторан для VIP-болельщиков

Презентация совместного проекта «Бронка Групп» и футбольного клуба «Зенит» состоялась 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Проект представляет собой ресторан Diamond Club с премиальным уровнем обслуживания для VIP-болельщиков.

Зона отдыха расположится на третьем этаже трибуны А на площади 1700 м2 и будет иметь панорамные окна с видом на футбольное поле.

Основными преимуществами ресторана станет прямой доступ с внутренней парковки P-VIP и прямой выход к местам повышенной комфортности в верхней части центрального сектора А 107.

Кейтеринговым оператором и соинвестором Diamond club стал ресторан Buddha-Bar. Дизайн-проекта разработало бюро DA Architects.

Открытие клуба запланировано на второй круг сезона 2019/20. Доступ будет осуществляться по абонементам и билетам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за три дня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетили более 19 тысяч гостей из 145 стран мира.