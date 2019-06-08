На «Газпром Арене» откроют ресторан для VIP-болельщиков

Стадион. Фото: gazprom-arena.com
Стадион. Фото: gazprom-arena.com

Презентация совместного проекта «Бронка Групп» и футбольного клуба «Зенит» состоялась 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Проект представляет собой ресторан Diamond Club с премиальным уровнем обслуживания для VIP-болельщиков.

Зона отдыха расположится на третьем этаже трибуны А на площади 1700 м2 и будет иметь панорамные окна с видом на футбольное поле.

Основными преимуществами ресторана станет прямой доступ с внутренней парковки P-VIP и прямой выход к местам повышенной комфортности в верхней части центрального сектора А 107.

Кейтеринговым оператором и соинвестором Diamond club стал ресторан Buddha-Bar. Дизайн-проекта разработало бюро DA Architects.

Открытие клуба запланировано на второй круг сезона 2019/20. Доступ будет осуществляться по абонементам и билетам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за три дня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) посетили более 19 тысяч гостей из 145 стран мира.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Diamond Club Газпром арена ПМЭФ - 2019 ФК зенит
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