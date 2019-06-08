В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом

В Петербурге ожидается гроза и ливень. Фото: Рixabay
В Петербурге ожидается гроза и ливень. Фото: Рixabay

30-ти градусную жару в Петербурге в воскресенье, 9 июня, сменят ливни с грозами. В некоторых районах города возможны осадки в виде града.

Во время грозы ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать до 24 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют петербуржцам и гостям города на время непогоды закрывать окна, не приближаться к шатким конструкциям и линиям электропередач.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге 7 июня побит температурный рекорд 30-летней давности. В этот день около 15 часов зафиксирован случай, когда термометр показывал 30,8 градусов жары.

Данный случай перекрывает прошлый «жаркий» рекорд для 7 июня. Тот произошел 30 лет назад, и столбик термометра в 88-ом показывал всего 29,8 градусов.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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