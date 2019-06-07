В Петербурге 7 июня побит температурный рекорд 30-летней давности

Петербург бросает то в жар, то в холод. Фото: pixabay
Петербург бросает то в жар, то в холод. Фото: pixabay

В Северной столице сегодня был побит рекорд самого жаркого дня. Последний раз такая жара в городе стояла 30 лет назад.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 июня был установлен новый температурный рекорд. В этот день около 15 часов зафиксирован случай, когда термометр показывал 30,8 градусов жары.

Данный случай перекрывает прошлый «жаркий» рекорд для 7 июня. Тот произошел 30 лет назад, и столбик термометра в 88-ом показывал всего 29,8 градусов, поделился деталями работник группы краткосрочных прогнозов.

В Гидрометцентре Санкт-Петербурга рассказали, что именно в 15 часов температура поднялась до 30,8 градуса. Отметим, что рекорд температуры для 7 июня в этот раз побит ровно на один градус.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
гидромецентр градусы жара лето молния петербург питер спб термометр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково пассажиры около часа сидели в салоне самолета без вентиляции
Из тюрьмы Белмарш опубликовали видео Ассанжа
В Петербурге 7 июня побит температурный рекорд 30-летней давности
На Украине арестовали пять самолетов российской компании
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»
Молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово
Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками ...
Беглов поговорил с президентом Фонда «Сколково» Вексельбергом на ПМЭФ