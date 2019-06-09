В Ленобласти замечены медведи из «Игры престолов»

Медведей было два. Фото: кадр из видео

Медведей было два. Фото: кадр из видео

Несколько дней назад камера видеонаблюдения, которая размещена в Нижне-Свирском заповеднике на границе с Карелией в Ленинградской области, зафиксировала двух медведей.

Как сообщают специалисты, фотоловушка размещена в северной части заповедника. На кадры попали два медведя, которые внешне очень напоминают медведей с Медвежьего острова дома Мормонтов из популярного американского сериала «Игра престолов».

Косолапые животные попали в объектив камеры уже несколько дней назад, но ролик был опубликован недавно. На видео животные просто идут по своим делам.

Попасть на территорию данного заповедника можно лишь при помощи пропусков, а также в составе организованных групп для проведения экскурсий по заранее обговоренным условиям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что георгиевская лента на “Царице ночи” в Ботаническом саду вызвала споры.