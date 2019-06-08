Георгиевская лента на “Царице ночи” в Ботаническом саду вызвала споры

Традиция завелась еще 30 лет назад стараниями садоводов-ветеранов. Фото: скриншот видео

Традиция завелась еще 30 лет назад стараниями садоводов-ветеранов. Фото: скриншот видео

В оранжереях Санкт-Петербурга показали цветение растений рода селеницереус.

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга показали три цветка рода селеницереус, сообщили в саду 8 июня.

В оранжерее сада показали самого крупного представителя рода — бутоны достигают диаметра в 35 см. Посетители смогли увидеть четыре бутона.

Видео: https://vk.com/botsad_spb

При этом сотрудники Ботанического сада представили публике и самого маленького представителя рода — с момента его открытия прошло лишь 32 года. В саду цветет и “Царица ночи” — сотрудники отметили, что растение показывали еще в советское время в 30-ых годах. Кассы сада работали до 23:00.

Видео: https://vk.com/botsad_spb

Пользователи соцсети восприняли новость сдержанно. Куда больше интереса вызвала георгиевская лента, которую повязали на растение. Так, пользователь Наталья П. считает, что лента предназначена исключительно для людей. В Ботаническом саду заявили, что традицию ввели еще 30 лет садоводы-ветераны, которым удалось спасти растения в войну.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади выступили “Би-2”.