“Би-2” выступили на Дворцовой с оркестром и Тиной Кузнецовой

Музыканты вышли на сцену примерно в 20:20 и закончили около 22:30. Фото: Gazeta.SPb
Музыканты вышли на сцену примерно в 20:20 и закончили около 22:30. Фото: Gazeta.SPb

Бесплатный концерт для тысяч петербуржцев не испортили даже технические неполадки.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга завершился концерт группы Би-2 в субботу вечером 8 июня.

Фото: Gazeta.SPb

Музыканты вышли на сцену около 20:20, выступление завершилось в 22:30. В концерте принимали участие симфонический оркестр и Тина Кузнецова из группы Zventa Sventana, которая дала концерт в Санкт-Петербурге 6 июня.

Фото: Gazeta.SPb

Корреспондент Gazeta.SPb сообщает с концерта, что группа исполнила несколько самых известных песен таких как “Мой рок-н-ролл”, “Молитва”, “Не потерять бы в серебре” и новые композиции. Люди стояли на Дворцовой от сцены и до самого Невского проспекта. Под конец шоу они начали кричать “полковника, полковника!” — и хит “Полковнику никто не пишет” стал одним из заключительных в программе. Концерт не испортили даже технические неполадки: пару раз гас экран, на котором транслировали происходящее на сцене.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Алых Парусах” выступят Лазарев, Гагарина и Пресняков.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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