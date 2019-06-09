Декларация о «захваченном государстве» принята парламентом Молдавии

В субботу, 8 июня, парламент Молдавии официально принял декларацию, согласно которой страна считается «захваченным государством».

В декларации сообщается, что государственные и правовые учреждения Молдавии захвачены. Текст зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, передает РИА Новости.

Упоминается, что в стране распространена коррупция, а олигархи имеют полный контроль на деятельностью судов. Также представители парламента обеспокоены тем фактом, что права и свободы человека в стране нарушаются.

Декларация предполагает смещение с должности генерального прокурора, членов ЦИК, главу Службы информации и безопасности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других.

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