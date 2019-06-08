“Дуб дружбы” Трампа и Макрона погиб из-за санитарных мер

Французская делегация привезла дерево в прошлом апреле в честь годовщины отношений.

В Америка погиб дуб, который в прошлом году посадили президент Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, передает газета Figaro 8 июня. Издание сообщает, что дерево погибло из-за санитарного контроля. Карантин проводили, чтобы не допустить болезни дерева, но это не спасло его от смерти.

Макрон и Трамп посадили “дуб дружбы” в апреле 2018-го года в саду Белого дома, чтобы отпраздновать 250-летие дипломатических отношений. Французская делегация привезла дерево с севера страны.

Трамп посетил Нормандию (Франция) 6 июня в годовщину высадки союзных войск во Второй мировой войне. Трамп и Макрон поучаствовали в траурной церемонии, посвященной погибшим солдатам США.

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