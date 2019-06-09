Очевидцы: в ДТП у “Лесной” пострадал ребенок (видео)

Дорожная авария произошла в часы дождя в Санкт-Петербурге.

В воскресенье на перекрестке Кантемировской и Грибалевой в Санкт-Петербурге столкнулись три автомобиля, сообщили очевидцы в социальных сетях 9 июня. В ДТП, по словам свидетелей аварии, пострадал ребенок.

Видео: https://vk.com/spb_today

Авария произошла около 13:00. К месту происшествия приехали машины “Скорой” и “Реанимации” Санкт-Петербурга. Очевидцы передают, что ребенка в одной из машин увезли медики, второй из той же машины остался на попечении родственников. Около 15:00 участники ДТП покинули перекресток.

На видео, опубликованном в социальной сети, видно, что авария произошла как раз в те часы, когда в Петербурге шел дождь — это могло сыграть свою роль в столкновении.

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