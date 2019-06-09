Очевидцы: в ДТП у “Лесной” пострадал ребенок (видео)

Участники ДТП покинули перекресток около 15:00. Фото: https://vk.com/spb_today
Участники ДТП покинули перекресток около 15:00. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожная авария произошла в часы дождя в Санкт-Петербурге.

В воскресенье на перекрестке Кантемировской и Грибалевой в Санкт-Петербурге столкнулись три автомобиля, сообщили очевидцы в социальных сетях 9 июня. В ДТП, по словам свидетелей аварии, пострадал ребенок.

Видео: https://vk.com/spb_today

Авария произошла около 13:00. К месту происшествия приехали машины “Скорой” и “Реанимации” Санкт-Петербурга. Очевидцы передают, что ребенка в одной из машин увезли медики, второй из той же машины остался на попечении родственников. Около 15:00 участники ДТП покинули перекресток.

На видео, опубликованном в социальной сети, видно, что авария произошла как раз в те часы, когда в Петербурге шел дождь — это могло сыграть свою роль в столкновении.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на улице Асафьева сбили девушку.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто видео дети дтп лесная пострадавшие ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы: в ДТП у “Лесной” пострадал ребенок (видео)
К cтанции метро ”Девяткино” подъехала машина разминирования
Еще двух мертвых тюленей нашли у Невы и Финского залива
Власти Петербурга не объяснили жителям, как Муринский парк пропал из списка ...
Такси пропало на Ленинградском шоссе
Рейс из Пулково в Екатеринбург сопровождался мощным свистом
На набережной Смоленки высадили кусты и деревья
На митинг в защиту Муринского парка вышли 100-200 человек