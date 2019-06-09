На улице Асафьева машина сбила девушку. От удара она отлетела на обочину

В Петербурге автомобилист совершил наезд на молодую девушку. После удара она отлетела в сторону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Выборгском районе. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают, что девушка пыталась перейти проезжую часть, однако не заметила, что справа на нее несется китайский «Лифан».
Девушку 25 лет сбил 35-летний мужчина. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня на улице Асафьева, неподалеку от дома № 12.
Также очевидцы сообщают о мощном хлопке, сопутствовавшем удару. После этого девушка отлетела в сторону припаркованных машин.
Девушку увезла бригада скорой помощи. Сообщается, что она в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам.