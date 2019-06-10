В Петербурге стартовал детский фестиваль «Киноостров»

Важное событие для российской детской киноиндустрии. Фото: Pixabay

Важное событие для российской детской киноиндустрии. Фото: Pixabay

В Петербурге открылся Х Всероссийский детский кинообразовательный фестиваль «Киноостров», который продлится в Северной столице до 16 июня. Тема этого года – «Мир без границ».

На конкурс было прислано более 350 работ со всех регионов России, более 45 из них прислали в рамках международной программы Cinemaland.

В программе участвуют такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Польша, США, Австрия, Германия, Бразилия, Италия, Пакистан и ЮАР.

Благодаря Cinemaland количество заявок в этом году увеличилось в два раза. Напомним, что Всероссийский кинофестиваль «Киноостров» с 2017 года входит в ECFA (European Children’s Film Assosiation) – Европейскую ассоциацию детского кино.

В шорт-лист кинофестиваля вошли 94 фильма.

15 июня в 12:00 состоятся открытые показы фильмов из шорт-листа кинофестиваля «Киноостров» в киноцентре «Родина».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Хабенский поддержал Голунова на открытии “Кинотавра”.