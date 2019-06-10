Дороги Ленобласти починят после лесовозов

В Ленобласти начнут собирать рабочие группы для переговоров с перевозчиками. Фото: pixabay.com

В Ленобласти начнут собирать рабочие группы для переговоров с перевозчиками. Фото: pixabay.com

Объем вырубки леса в последние годы значительно снизился.

Органы самоуправления и пользователи лесных территорий договорятся об обслуживании дорог, где проезжают машины, вывозящие лес. В Ленинградской области начинают собирать рабочие группы с лесниками, представителями дорожных компаний, инспекторами ГИБДД и арендаторами лесных участков, сообщили Gazeta.SPb в правительстве региона 10 июня.

Администрация решила оценить ущерб, который лесовозы наносят дорогам. Группы составят договоры с перевозчиками леса и найдут места для складов древесины и подсчитают ущерб путям.

По данным комитета по природным ресурсам Ленобласти, объем вырубки леса в последние годы упал почти на четверть — с 6,4 млн м3 в 2015-ом году до 4,9 млн м3 в 2017 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти избавляют дороги от пыли.