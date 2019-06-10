На КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют полосу на 10 дней

На участке дороги будут проводить работы по устранению колейности.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор “Северо-Запад”) сообщает, что на участке КАД на пересечении с автомобильной дорогой А-180 “Нарва” до транспортной развязки КАД на пересечении с Московским шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

Перекрывать полосу планируют с 11 по 22 июня, сообщает на предприятии. По второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Сотрудник предприятия будут ликвидировать колейность. Планирую ремонт — без перерыва, круглосуточно.

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