На уборку в Петербурге за неделю ушло 36 млн литров воды

Сейчас на дорогах работают 365 единиц техники. Фото gov.spb.ru

Сейчас на дорогах работают 365 единиц техники. Фото gov.spb.ru

Аномальная жара в Петербурге завершилась короткой грозой, но сами дожди не моют город.

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге убрали 232 т мусора, сообщили в комитете благоустройства Санкт-Петербурга 10 июня. С улиц смели свыше 2,7 тысяч т сора и пыли.

С 3 по 9 июня уборщики вымыли 834 тысячи м2 ограждений. На влажную уборку ушло почти 36 тысяч м3 воды. С начала сезона дорожные службы израсходовали свыше 465 тысяч м3 воды.

Кубометр воды весит одну тонну и составляет 1000 литров. Получается, что за неделю уборщики использовали объем воды, сопоставимый с 36 млн литровых бутылок воды.

Сейчас на улицах Санкт-Петербурга трудятся 365 единиц спецтехники и 751 дворник. Последняя неделя запомнилась жителям Санкт-Петербурга аномальной жарой. В воскресенье прошла короткая гроза, но сами по себе дожди не моют город, хотя помогают разрушать стойкие загрязнения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге заменили 58 м теплосетей.