Митянина рассказала о медпунктах и “школах здоровья” в СНТ

Медпункты появятся в трех садоводствах. Фото: gov.spb.ru
Медпункты появятся в трех садоводствах. Фото: gov.spb.ru

Врачи начнут консультировать дачников по вопросам хронических заболеваний.

В трех садоводствах появятся медпункты. Речь идет о “Соколе”, “Малахите” и “Локомотивном депо”, сообщила вице-губернатор Анна Митянина на заседании в Смольном в понедельник 10 июня.

В 20 других СНТ откроют “школы здоровья”, сотрудники которых начнут проводить выездные консультации. Врачи дадут советы по борьбе с хроническими заболеваниями и, к примеру, проблемам с сердцем: сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертности в Петербурге, по данным Смольного.

СНТ “Сокол” расположено в Гатчинском районе Ленобласти. “Малахит” расположен в Волховском. Существует два СНТ с названием “Локомотивное депо”: одно находится под Выборгом, а второе — в Кировском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о перинатальном центре на Вавиловых.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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