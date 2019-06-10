Митянина рассказала о медпунктах и “школах здоровья” в СНТ

Врачи начнут консультировать дачников по вопросам хронических заболеваний.

В трех садоводствах появятся медпункты. Речь идет о “Соколе”, “Малахите” и “Локомотивном депо”, сообщила вице-губернатор Анна Митянина на заседании в Смольном в понедельник 10 июня.

В 20 других СНТ откроют “школы здоровья”, сотрудники которых начнут проводить выездные консультации. Врачи дадут советы по борьбе с хроническими заболеваниями и, к примеру, проблемам с сердцем: сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертности в Петербурге, по данным Смольного.

СНТ “Сокол” расположено в Гатчинском районе Ленобласти. “Малахит” расположен в Волховском. Существует два СНТ с названием “Локомотивное депо”: одно находится под Выборгом, а второе — в Кировском районе Ленобласти.

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