Бухарестская улица закроется для движения автомобилей с 15 по 23 июня

Во Фрунзенского районе Петербурга с 15 по 23 июня ограничат движение автомобилей по Бухарестской улице. Речь идет об участке от Южного шоссе до проспекта Славы.

В зоне трамвайных путей в районе строящейся станции метро «Проспект Славы» будут проводиться ремонтные работы по переносу инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Метрострой».

Отмечается, что ограничение движения касается только автомобильного транспорта. Трамваи продолжат ходить, так как работы будут проводиться в ночные смены.

Движение по Южному шоссе в направлении от Бухарестской улицы в сторону центра города будет односторонним.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в петербургском аэропорту Пулково открылась новая долгосрочная парковка, расположенная рядом с терминалом. Долгосрочный тариф на Р13 действует с седьмого часа и обойдется автомобилисту в 600 рублей в сутки.