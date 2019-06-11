Беглов нанес визит в предприятие «Элкус»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил электронную компанию «Элкус» в целях проверки.
После визита он заявил о том, что у Смольного в планах организовывать мощную поддержку тем предприятиям, которые создают высокооплачиваемые рабочие места.
В ходе визита Беглову продемонстрировали последние разработки, произведенные электронной компанией. В том числе глава Санкт-Петербурга ознакомился с прототипами кабин самолетов, вертолетов и обновленными системами обеспечения космических станций.
Беглов дал потенциалу развития предприятия высокую оценку и отметил, что в Северной столице действует программа, помогающая кластерному развитию промышленности.
Глава организации Сергей Хвощ в ходе беседы с Бегловым отметил, что в скором времени рядом с комплексом будет создано здание, в котором расположатся лаборатории и другие площадки.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в УЕФА довольны процессом подготовки Петербурга к Евро-2020.