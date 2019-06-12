Ленобласть вдове увеличит экспорт продуктов к 2024 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что через пять лет экспорт из области будет составлять порядка 500 миллионов долларов.

Дрозденко отметил, что достичь таких показателей несложно, несмотря на серьезность цифры. Этому поспособствует подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение, которое предполагает, в частности, постройку зернового терминала в Высоцке.

К 2024 году из региона должно экспортироваться порядка 2 миллионов тонн зерна. По словам главы Ленобласти, при сохранении темпа работы данную планку можно сильно превысить.

Также приоритетными продуктами для экспорта являются мясо, яйца, чай и кофе. Последние два вида продукции производятся из привозного сырья.

На сегодняшний день Ленобласть занимает почти половину от общего объема экспорта России по продукции птицепрома.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Всеволожского района подписывают петицию о присоединению к Петербургу.