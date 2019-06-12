Полиция хочет закрыть все бары и клубы на Думской улице

Очередной рейд прошел в ночь на День России, в нем участвовало свыше 100 стражей закона.
В ночь на 12 июня сотрудники полиции приехали на Думскую улицу — но не для того, чтобы развлечься, а по долгу службы, сообщает “Фонтанка”. В рейде по клубам и барам в центре Санкт-Петербурга поучаствовали свыше 100 полицейских, сотрудников Роспотребнадзора, инспекторов ДПС.
Посетителям выписали 15 административных протоколов. Еще 20 водителей машин по разным причинам получили штрафы от Госавтоинспекции Санкт-Петербурга, по данным издания.
В нескольких барах не нашли лицензий на продажу алкоголя — зато нашли контрабандный товар: табак и алкоголь.
Источник “Фонтанки” заявляет, что полиция хочет закрыть бары на Думской улице. В главке МВД изданию подтвердили это намерение, подчеркнув, что последнее слово остается за Смольным.
Несмотря на скромные размеры (всего 320 м), Думская улица и улица Ломоносова являются домом более чем для 20 баров и ночных клубов.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Думскую улицу хотят сделать пешеходной по выходным и праздничным дням.