В центре Петербурга ограничат движение на две недели

Город готовится к проведению праздника «Алые паруса».

Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня с 11 часов вечера по 28 июня. Автомобилисты не смогут свободно передвигаться по центру Санкт-Петербурга – речь идет о крайней правой полосе движения по Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Напоминаем, что в городе уже прошли первые репетиции «Алых парусов». Троицкий мост развели специально для того, чтобы бриг «Россия» — нынешний символ мероприятия выпускников, прошел под ним. Праздник состоится в ночь с 23 на 24 июня – школьники, окончившие 11 классов, повеселятся на праздничных мероприятиях, увидят салют и знаменитый корабль с яркими парусами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ростральные колонны освободили от строительных лесов к «Алым парусам». Все скульптуры продолжат приводить в порядок после 23 июня, как только закончатся все гуляния и телевизионщикам не нужно будет проводить трансляцию.