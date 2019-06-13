Не все россияне поддерживают введение 4-дневной рабочей недели

Инициативу Дмитрия Медведева поддержала примерно половину опрошенных.

Результатами исследования поделился сервис SuperJob, который решил опросить работающих людей, согласны ли они работать не пять, а четыре дня в неделю. Всего удалось опросить 1,6 тысяч человек из разных уголков России. Почти 50% граждан считают, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил хорошую идею, а 31% готовы с ними поспорить – они считают, что это ни к чему. Сразу 20% даже не знают, как отнестись к идее о сокращении рабочей недели.

Эксперты установили, что больше всего Медведева поддержали женщины, а также люди с не очень высоким уровнем дохода.

«Чаще всего в поддержку инициативы Дмитрия Медведева выступали опрошенные в возрасте 25—34 лет (55%)»,

— говорится в сообщении сервиса.

Напоминаем, что премьер-министр предложил сделать меньше рабочих дней, чтобы люди меньше уставали и не выгорали слишком быстро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что премьер-министр РФ Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю.