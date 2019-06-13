В Петербург возвращается тепло и дожди

По городу также будет гулять юго-восточный ветер.

О прогнозе на сегодняшний день рассказал Михаил Леус, синоптик центра «Фобос» на своей странице в Facebook. Он пишет, что в Санкт-Петербурге снова потеплеет – воздух прогреется до 22 градусов, а в Ленинградской области даже до 23. При этом к концу дня, скорее всего, пойдут кратковременные дожди, которые усилятся к завтрашнему дню.

Напоминаем, что июнь начался с аномально высоких для города температур – они отличались от климатической нормы примерно на 8 градусов. На смену жарким дням и палящему солнцу пришли холода, но сейчас тепло постепенно возвращается. На данный момент на улице больше 10 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики обещают грозу и ливни, но пока не пришли к единому мнению. В связи с грозой синоптики также повысили уровень опасности в связи с высокой пожароопасностью.