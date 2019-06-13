В ГУП “ТЭК СПб” могут сменить руководство

В прошлом году Иван Болтенков стал заместителем губернатора НАО. Фото: nao24.ru
В прошлом году Иван Болтенков стал заместителем губернатора НАО. Фото: nao24.ru

Планируется, что предприятие возглавит бывший замглавы комитета по тарифам Петербурга.

Пока Иван Болтенков в статусе первого заместителя генерального директора ГУП “ТЭК СПб” станет и.о. руководителя на время отпуска действующего директора Игоря Федорова. Исполнять обязанности временно Болтенков будет с 17 июня.

Напомним, что и.о. руководителя предприятия с 2009 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по тарифам Петербурга. В 2015 году он перешел на работу в администрацию президента РФ.

В прошлом году Иван Болтенков стал заместителем губернатора НАО, курируя в этой должности тарифную политику и межрегиональное взаимодействие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала года ГУП «ТЭК СПб» провел модернизацию более 47000 метров теплосетей Петербурга.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков
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В ГУП “ТЭК СПб” могут сменить руководство
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