Беглов посетил детскую больницу №2 Марии Магдалины

В преддверии дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил детскую городскую больницу №2.

Сотрудники медицинского учреждения показали Беглову недавно открытый рентген-кабинет и новые рентген-аппараты.

Также врио губернатора встретился с ведущим нейрохирургом больницы Николаем Коршуновым, с которым обсудил проблемы нейрохирургической службы Петербурга. Коршунов попросил Беглова посодействовать в покупке нейрохирургического напольного микроскопа, в котором медучреждение очень нуждается.

Действующий градоначальник распорядился помочь больнице в решении этого вопроса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил награды лучшим медикам Северной столицы в номинациях «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием».