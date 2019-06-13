Беглов посетил детскую больницу №2 Марии Магдалины

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

В преддверии дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил детскую городскую больницу №2.

Сотрудники медицинского учреждения показали Беглову недавно открытый рентген-кабинет и новые рентген-аппараты.

Также врио губернатора встретился с ведущим нейрохирургом больницы Николаем Коршуновым, с которым обсудил проблемы нейрохирургической службы Петербурга. Коршунов попросил Беглова посодействовать в покупке нейрохирургического напольного микроскопа, в котором медучреждение очень нуждается.

Действующий градоначальник распорядился помочь больнице в решении этого вопроса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил награды лучшим медикам Северной столицы в номинациях «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Беглов посетил детскую больницу №2 Марии Магдалины