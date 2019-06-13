Беглов вручил награды лучшим медикам Петербурга

В преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил награды лучшим медикам Северной столицы в номинациях «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием». Церемония награждения проходила сегодня, 13 июня, в Государственной академической Капелле.

Открывая церемонию, врио губернатора обратился к присутствовавшим с поздравительной речью.

После произнесенных торжественных слов, Александр Беглов вручил представителям медицинских профессий благодарности от ЗакСа Петербурга, а также награды Министерства здравоохранения РФ и Ассоциации страховых медицинских организаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с праздником – Днем России.

Они отметили, что со времен принятия Декларации о государственной независимости РФ, Санкт-Петербург проявляет себя как один из городов-лидеров.