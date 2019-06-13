Беглов вручил награды лучшим медикам Петербурга

Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте
Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте

В преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил награды лучшим медикам Северной столицы в номинациях «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием». Церемония награждения проходила сегодня, 13 июня, в Государственной академической Капелле.

Открывая церемонию, врио губернатора обратился к присутствовавшим с поздравительной речью.

После произнесенных торжественных слов, Александр Беглов вручил представителям медицинских профессий благодарности от ЗакСа Петербурга, а также награды Министерства здравоохранения РФ и Ассоциации страховых медицинских организаций.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с праздником – Днем России.

Они отметили, что со времен принятия Декларации о государственной независимости РФ, Санкт-Петербург проявляет себя как один из городов-лидеров.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
александр беглов день медика поздравление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил награды лучшим медикам Петербурга
На КАД между Культурой и автодорогой “Петербург-Матокса” перекроют полосу
Прокуратура оштрафовала компанию «Интек» на 1,5 млн. рублей
Муниципалы Кировского района игнорировали обращения граждан
Умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов
Врачи будут прописывать секс-роботов для лечения половых дисфункций
ФК «Зенит» поздравил Антона Заболотного с днем рождения
Праздники пустят “Тройку” на неделю через цирк