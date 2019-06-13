Пока “Кресты” не стали достопримечательность, блогеры незаконно проникают на его территорию

Также девушка не говорила про сложность, вероятно попасть на территорию достаточного просто. Фото: https://zen.yandex.ru

Также девушка не говорила про сложность, вероятно попасть на территорию достаточного просто. Фото: https://zen.yandex.ru

Московский блогер, к примеру, Лана Сатор спокойно прошлась по всем этажам и даже “небо в клеточку” увидела.

Свой репортаж с фотографиями и сопроводительным тексом она разместила у себя в Instagram, а также в своем блоге в “Яндекс. Дзен”. Девушке удалось пробраться в Следственный изолятор на Арсенальной набережной дом 7, который уже больше года не работает. В будущем “Кресты” могут сделать достопримечательностью для петербуржцев и гостей города.

Блогер рассказала и показала все этажи “Крестов”. Центральный зал одиночные и не только камеры. Места прогулок, медицинский кабинет и административный зал, на котором еще работает свет. Она также поделилась с читателями, что мечтала сюда попасть 10 лет.

Также девушка не говорила про сложность, вероятно попасть на территорию достаточного просто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2019 году «Кресты» откроют для посетителей.