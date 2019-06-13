Пулково расширил выезд из зоны прибытия пассажирского терминала

В аэропорте Пулково расширили проезжую часть на выезде из зоны прибытия с трех до шести полос. Об этом сообщает компания «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Новый участок дороги оснастили дополнительными автоматическими шлагбаумами, оборудованными системой бесконтактной оплаты проезда. Такая мера, по мнению управляющей компании аэропорта, позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт посетителей воздушной гавани.

Всего в зонах прибытия и отправления терминала Пулково установлено 15 автоматических шлагбаумов на въезд и выезд.

Максимальное время бесплатного нахождения автомобилей у терминала составляет 15 минут. Стоянка запрещена. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в петербургском аэропорту Пулково открылась новая долгосрочная парковка, расположенная рядом с терминалом.