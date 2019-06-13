На Елагином острове снова откроют летний читальный зал

Читальный зал будет открыт со среды по воскресенье. Фото: pixabay.com

Читальный зал будет открыт со среды по воскресенье. Фото: pixabay.com

Записаться в уличную библиотеку сможет любой прохожий до конца лета.

В ЦПКиО имени Кирова снова откроют “Летний читальный зал” — в этом году это произойдет 20 июня, ровно через неделю, сообщает администрация. На Елагином острове выложат около 1700 книг.

Через фонд “Книговорот” читатели смогут меняться книжками, а еще на острове заработает электронная библиотека ЛитРес.

На открытии для гостей проведут игры и концерт ансамбля “Журавушка” — по названию коллектива понятно, что группа будет исполнять русский фольклор. Для посетителей ЦПКИО проведут мастер-класс по рисованию маслом. Читальный зал продолжит работу до конца лета и будет открыт со среды по воскресенье с 13 до 19 часов. В уличную библиотеку сможет записаться любой прохожий.

Вход на Елагин остров является платным по выходным и праздничным дням: для взрослых билет стоит 100 рублей, а для школьников и студентов — 30. Пенсионеры и дети до 7 лет проходят бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пройдет Театральная олимпиада.