Спустя 16 часов петербуржцы вылетели в Тбилиси

Его отправили в половину третьего ночи.

Об этом стало известно сегодня, 14 июня. Информация о всех вылетах и задержках содержится на онлайн-табло аэропорта Пулково. Указано, что рейс «Санкт-Петербург – Тбилиси» вылетел спустя 16 часов ожиданий. Самолет должен был оторваться от земли еще в девять часов утра 13 июня, а улетел лишь в 2:55 в эту пятницу. Все это время пассажиры ожидали в аэропорту, так как в любой момент что-то могли измениться. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объяснила, что перенос рейса связан с техническими неполадками, которые все это время устраняли.

Напоминаем, что это не первый раз, когда перевозчик заставляет своих пассажиров ждать. Два дня назад петербуржцы не смогли вовремя улететь в Барселону – им пришлось просидеть в Пулково восемь часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что скитальцы из Москвы и Камчатки воровали ручную кладь в Пулково на протяжении года.