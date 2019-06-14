В ближайшее время в Петербург могут переехать крупные федеральные компании

Также это поможет увеличить бюджет города, который по новой планке должен достигнуть 1 трлн рублей к 2024 году. Фото: https://pixabay.com

Также это поможет увеличить бюджет города, который по новой планке должен достигнуть 1 трлн рублей к 2024 году. Фото: https://pixabay.com

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Действующий губернатор города заявил на заседании Федеральной налоговой службы, что на данный момент правительство города согласовывает переезд в Петербург некоторых крупных компаний федерального значения. Об этом пишет ФАН.

Такой переезд поможет Петербургу укрепить лидирующие позиции в цифровизации и внедрить новые технологии.

На сегодняшний день уже согласован переезд штаб-квартиры Объединенной судостроительной корпорации, а также Федеральной пассажирской компании.

Также это поможет увеличить бюджет города, который по новой планке должен достигнуть 1 трлн рублей к 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в одном из жилых кварталов в Московском районе установят 353 новых светодиодных светильника.