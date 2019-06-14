В одном из жилых кварталов в Московском районе установят 353 новых светодиодных светильника

СПб ГУП «Ленсвет» планирует за три месяца вместо железобетонных опор установить металлические.

Как сообщают сотрудники ведомства, такие светильника позволят значительно увеличить освещенность дворовых территорий при экономном потреблении электроэнергии. Металлические светильники имеют складной механизм. В ГУП «Ленсвет» отмечают, что такую опору можно обслуживать без применения автовышки. Их установят и в стесненных условиях, где затруднен подъезд габаритной техники. Также, в рамках работ будут протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов в сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Новые светильники появятся до конца этого года в жидом районе, ограниченным улицами Краснопутиловская, Кубинская и Ленинским проспектом. Всего за три месяца будет установлено 353 светильника.

Работы выполняются в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

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