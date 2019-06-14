Власти Петербурга обсудили снижение тарифов на коммунальные услуги

Петербуржцы должны ощутить реальное снижение тарифов на воду и отопление.

В пятницу, 14 июня, прошло заседание правления Комитета по тарифам Петербурга под руководством председателя Комитета Дмитрия Коптина. В заседании приняли участие ведущие ресурсоснабжающие организации Петербурга — АО «ПСК», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

Тарифы изменяться не только для горожан, но и для промышленных потребителей, сообщают в комитете по тарифам города.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения снизили с 7% до 3,2%, для прочих потребителей — с 8% до 3,7%. Тариф на электроэнергию опустился до минимально допустимого уровня для проживающих в домах с газовыми плитами — 4,65 руб./кВт•ч.

По итогам заседания правления председатель Комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что Петербург единственный регион в новейшей истории, который по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова взял курс на стимулирование ресурсоснабжающих компаний экономить расходы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ближайшее время в Петербург могут переехать крупные федеральные компании.