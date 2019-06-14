В Ростовской области первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Паспорт РФ. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт РФ. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

На границе с Российской Федерацией начали выдавать паспорта государства гражданам из ДНР и ЛНР.

Сегодня под Ростовом начали функционировать пункты, где жителям Донбасса стали выдавать паспорта РФ. На заявление президента России Владимира Путина о том, что данные документы выдаются в гуманитарных целях, украинское правительство ответило, что не станет признавать на своей территории подобные паспорта.

Сообщается, что на границе с Россией, сразу в двух местах начали выдавать документы жителям ДНР и ЛНР. В приграничной зоне в настоящий момент уже одобрили заявки, по которым будут выданы более 1,2 тысячи документов для жителей Донбасса. Всего в этот день от граждан из ЛНР и ДНР поступило 12 тысяч заявлений на выдачу паспорта Российской Федерации.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в часть афганцев.

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