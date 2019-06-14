В Америке искусственный разум может управлять автомобилем без человека внутри

Можно без водителя. Фото: pixabay

Можно без водителя. Фото: pixabay

В штате Флорида законодательно разрешили тестировать машины на настоящих дорогах без водителей.

Известно, что с 1 июля во Флориде разработчики смогут тестировать транспортные средства, управляемые из вне, без присутствия человека. Об этом распорядился губернатор штата Рон Десантис.

Сообщается, что единственными требованиями к автопроизводителям «машин будущего» является наличие страхового полиса на транспортное средство и его поведение на дорогахЮ полностью соответствубщее правилам ПДД.

Для автомобилей-роботов некоторые дорожные правила все же отменены. Например, если в такой машине все-таки находится человек, то если разрешается использовать мобильные гаджеты.

Отметим, что документ, подписанный губернатором Флориды, уже называют мировым прецедентом. Ожидается, что теперь на всей планете искусственному интеллекту позволят самостоятельно управлять машиной на дорогах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.