В Петербурге прошло совещание, посвященное проведению военно-морского парада

Совещание, посвященное проведению Главного военно-морского парада, состоялось в зале библиотеки Главного штаба Военно-Морского Флота в субботу, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам вице-губернатора города Любови Совершаевой, особое внимание при подготовке к параду правительство Петербурга будет уделять объектам инфраструктуры, которые расположены в Кронштадте и находятся в собственности города.

Также Совершаева добавила, что для проведения парада с 11.00 до 13.00 будет осуществлена разводка мостов.

28 июля с 10.00 до 14.00 гости и жители города смогут бесплатно пользоваться ЗСД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет масштабный военно-морской парад. Известно, что сейчас работы проводятся над фасадами зданий и благоустройством определенных районов, которые будут задействованы в параде.