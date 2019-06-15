На Youtube обсуждают извинения Джона Сноу за восьмой сезон “Игры Престолов”

За два дня видео просмотрели 1 млн 37 тысяч раз, оно собрало 14 тысяч положительных оценок.

На видеохостинге Youtube появилось видео, на котором Джон Сноу, один из главных персонажей сериала “Игра Престолов”, извиняется перед телезрителями за неудачный восьмой сезон телешоу. Главные герои в конце видео сжигают сценарий к нему. Видео сделано с помощью нейросетей, компьютерной графики и монтажа, как сообщают авторы, ведущие канал Eating Things With Famous People.

Видео появилось в сети 13 июня и собрало за 2 дня 1 млн 37 тысяч просмотров, 14 тысяч положительных отметок против 288 отрицательных.

“Если бы это был восьмой сезон, нам не пришлось бы подписывать петицию о его пересъемке,” — комментирует пользователь Gustubooo. Он имеет в виду петицию к телеканалу HBO, которую подписали на 15 июня 1 млн 636 тысяч человек.

“Эти 54 секунды лучше, чем весь последний сезон,” — сетует пользователь RockLou. “Впервые Джон Сноу хоть что-то знает,” — отметил The Mind Salad.

Последняя серия сериала “Игра престолов” получила рейтинг 4,2 балла из 10 на сайте IMDB.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дзюбе не понравился финал шоу.