За год в Петербурге появятся 590 новых остановок

Всего в Санкт-Петербурге около 6 тысяч пунктов остановки транспорта.

Власти Санкт-Петербурга хотят создать еще около 600 остановок транспорта в Санкт-Петербурга, сообщил “Фонтанке” замглавы ГКУ “Организатор Перевозок” Дмитрий Процкий 15 июня.

Процкий заявил, что число остановок нужно увеличить на 10% от того числа, которое есть сейчас. Речь идет о 590 остановках. Сложности состоят в требованиях к их обустройству — каждая, к примеру, должна иметь заездной “карман”, которым сейчас могут похвастаться не все пункты.

Остановки появятся до июля 2020 года. Вероятно, большинство не будут иметь павильона и “кармана”.

В Петербурге действует около 300 соцмаршрутов автобусов, а городской парк составляет порядка 2,5 машин. Число коммерческих маршрутов превышает 350, а число маршруток составляет свыше 3,5 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге заканчивают реконструкцию трамвайной сети “Чижика”.