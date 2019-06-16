В 2018 году почти 14 тысяч мужчин брали декретный отпуск

Мужчины в России получили право уходить в декретный отпуск ещё в 2007 году, однако пользуются им лишь 2%.

По словам председателя совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрея Коченова, за 2018 год в России в декретный отпуск по случаю рождения ребенка ушли 13,7 тысяч мужчин на 670 тысяч женщин, передает РИА Новости.

Сам Коченев считает, что уход отца в декрет противоречит привычному устройству и распределению ролей в семье. Он высказывается «категорически против». Однако инициативу о внедрении отцовского капитала он поддерживает.

Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи внесла предложение о создании «отцовского капитала» , который будет предоставляться по факту рождения третьего и последующего ребенка. Он будет сопоставим с материнским.

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