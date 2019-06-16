Названо идеальное время сна для хорошего внешнего вида

Сон может помочь сохранить естественную красоту. Фото: Pixabay
Сон может помочь сохранить естественную красоту. Фото: Pixabay

Исследователи вывели оптимальное время продолжительности сна, придерживаясь которого люди сохраняют свежий внешний вид в течение всего дня.

Для того, чтобы поддерживать хороший внешний вид, человеку необходимо спать около 9 часов и 10 минут в день сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию зарубежных СМИ.

Специалисты отмечают, что самый эффективный и полезный сон находится в определенном промежутке. Человеку рекомендовано засыпать около 21:45 часов вечера, а просыпаться около 7:00 часов утра.

В ходе исследования было установлено, что у добровольцев, придерживающихся такого режима дня, наблюдалось улучшения состояния кожи и положительные изменения во внешнем виде. Кроме того, у добровольцев ушла раздражительность по утрам и ощущение усталости после сна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США обезьян начали отправлять «на пенсию» после опытов.

красота сон ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге широко отметят якутский праздник Ысыах
В Петербурге отмечается День отца
Названо идеальное время сна для хорошего внешнего вида
В Выборге началось благоустройство Смоляного Мыса
Петербургский школьник заплатит за выпускной банкет 1773 рубля
В Минстрой передали перечень долгостроев Ленобласти
Трамп опроверг информацию о кибератаке США на Россию
Сегодня празднуется День Святой Троицы