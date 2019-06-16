Названо идеальное время сна для хорошего внешнего вида

Исследователи вывели оптимальное время продолжительности сна, придерживаясь которого люди сохраняют свежий внешний вид в течение всего дня.

Для того, чтобы поддерживать хороший внешний вид, человеку необходимо спать около 9 часов и 10 минут в день сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию зарубежных СМИ.

Специалисты отмечают, что самый эффективный и полезный сон находится в определенном промежутке. Человеку рекомендовано засыпать около 21:45 часов вечера, а просыпаться около 7:00 часов утра.

В ходе исследования было установлено, что у добровольцев, придерживающихся такого режима дня, наблюдалось улучшения состояния кожи и положительные изменения во внешнем виде. Кроме того, у добровольцев ушла раздражительность по утрам и ощущение усталости после сна.

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