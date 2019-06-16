Минкульт предоставит 150 млн рублей на расширение Музея блокады

Санкт-Петербург получит 150 миллионов рублей после подписания «дорожной карты».

«Дорожную карту» подписали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр культуры России Владимир Мединский.

Вчера, 15 июня, в рамках старта Театральной олимпиады состоялась рабочая встреча Беглова и Мединского, на которой обсуждался данный вопрос, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

После того, как документ был подписан, Беглов напомнил о том, что идея о сохранении и расширении существующего Музея блокады, который расположен в месте исторического значения в Соляном переулке, была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Он сам поручил предоставить денежные средства для создания новой экспозиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван лучшим городом для медицинского туризма.