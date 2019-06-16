Команда петербургского СОБР “Гранит” одержала победу во всероссийских соревнования по стрельбе

Участникам соревнования надо было выполнить различные стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленинградской области.
Участникам соревнования надо было выполнить различные стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях. Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленинградской области.

Соревнования были посвящены Герою России капитану милиции Олегу Малочуеву, погибшему при исполнении служебного долга.

Всероссийские межведомственные соревнования спецназа по стрельбе проходили с 12 по 15 июня в Подмосковье. Об этом сообщают сотрудники Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В турнире приняли участие 150 сотрудников и военнослужащих в составе 28 команд от Росгвардии, Федеральной службы безопасности России, Министерства обороны Российской Федерации.

Участникам соревнования надо было выполнить различные стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях.

Победу одержала петербургская команда СОБР “Гранит”. Второе место заняла команда СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области, а третье — команда Управления “А” Центра специального назначения ФСБ России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отмечается День отца.

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