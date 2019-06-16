Команда петербургского СОБР “Гранит” одержала победу во всероссийских соревнования по стрельбе

Соревнования были посвящены Герою России капитану милиции Олегу Малочуеву, погибшему при исполнении служебного долга.
Всероссийские межведомственные соревнования спецназа по стрельбе проходили с 12 по 15 июня в Подмосковье. Об этом сообщают сотрудники Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
В турнире приняли участие 150 сотрудников и военнослужащих в составе 28 команд от Росгвардии, Федеральной службы безопасности России, Министерства обороны Российской Федерации.
Участникам соревнования надо было выполнить различные стрелковые упражнения из боевого оружия в специально смоделированных условиях.
Победу одержала петербургская команда СОБР “Гранит”. Второе место заняла команда СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области, а третье — команда Управления “А” Центра специального назначения ФСБ России.
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