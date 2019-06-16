Туманное начало рабочей недели ожидает жителей Ленобласти

Атмосферное давление, прогнозируют синоптики, будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

Атмосферное давление, прогнозируют синоптики, будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

Туман жителей 47 региона будет сопровождать ночью и днем.

В понедельник, 17 июня, по информации регионального МЧС, жители Ленинградской области смогут наблюдать туман. Пелена не рассеется и днем, сообщают синоптики.

Также известно, что в 47 регионе начало рабочей недели будет облачным. Ночью без осадков, а вот днем могут пройти кратковременные дожди.

Воздух ночью прогреется до +14 градусов, а днем — до +26 градусов. У водоёмов столбик термометра покажет +18 градусов. Атмосферное давление, прогнозируют синоптики, будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в начале рабочей недели петербуржцев ждет потепление.