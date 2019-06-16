Эксперты назвали регионы России с богатыми семьями

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Лучше всего живется семьям в Ямало-Ненецком автономном округе.

Рейтинг составили, основываясь на данных Росстата, передают РИА Новости. Экспертам было интересно, в каких регионах России живут самые состоятельные семьи. Они рассматривали только те, где оба родителя работают и воспитывают двоих детей. Оказалось, что в ЯНАО у среднестатистической семьи даже после покупки всего необходимого на месяц может остаться около 128 тысяч рублей. Второе место среди регионов заняла Чукотка, а третье – Москва.

В несколько раз хуже дела обстоят в Магадане, Сахалине, Ханты-Мансийском автономном округе и некоторых других местах. Тем не менее, в семьях остаются деньги, которые можно если что откладывать.

Меньше всего повезло жителям Чечни, Кабардино-Балкарии, Ивановской и Псковской областей – они практически не имеют возможности копить, им приходится все заработанное сразу тратить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен.

рейтинг росстат
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