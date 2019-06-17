В Петербурге пройдут «Летние чтения»

В Петербурге с 18 по 20 июня пройдут Летние чтения в рамках проекта «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя». Встречи будут организованы в книжных магазинах, кафе, музеях и библиотеках.

«Летние чтения» — часть традиционного проекта «Читающий Петербург», который ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводит уже на протяжении 11 лет.

В рамках проекта посетители смогут познакомиться с произведениями, участвующими в конкурсном отборе 2019 года, а также встретиться с переводчиками и издателями.

«Летние чтения» начнутся 18 июня в 18.00 в библиотеке им. В. В. Маяковского и продолжатся на таких площадках города, как книжный магазин «Порядок слов», арт-клуб «Книги и кофе», Молодежный театр на Фонтанке и др.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что известный нидерландский писатель Тоон Теллеген приедет в Северную столицу на несколько дней.