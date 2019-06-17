Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

В Ленобласти ожидается рост зарплат. Фото: pixabay.com
В Ленобласти ожидается рост зарплат. Фото: pixabay.com

Самый быстрый рост реальной заработной платы в этом году ожидается в Ленинградской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперты утверждают, что реальный рост заработной платы в России в 2019 году составит около трех процентов.

Кроме Ленобласти лидерами по росту реальной зарплаты могут стать Приморский край, Дагестан, Карелия и Псковская область.

Также эксперты выделили 10 регионов с улучшающейся экономической ситуацией: Крым, Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Якутия, Приморский край, Северная Осетия, Ленинградская область и Забайкальский край.

В Финансовом университете уверены, что в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 %, в 2020-м — на 2 %.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в 2018 году почти 14 тысяч мужчин брали декретный отпуск. Мужчины в России получили право уходить в декретный отпуск ещё в 2007 году, однако пользуются им лишь 2%.

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