В Ленобласти прошла акция «Нетрезвый водитель»

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошел рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД.

Акция, направленная на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, длилась два дня – 15 и 16 июня.

В ходе рейда сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения остановили двух водителей, которые пребывали в состоянии слабого алкогольного опьянения (статья 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Отмечается, что один из нарушителей ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге проведен профилактический рейд по барам и клубам. В результате проведения рейда сотрудники полиции составили более 40 протоколов об административных правонарушениях.