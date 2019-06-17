В квартале Московского района до сентября заменят освещение

В квартале живут свыше 4 тысяч человек. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

В квартале живут свыше 4 тысяч человек. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Опоры для новых фонарей станут складными, чтобы не подгонять технику для обслуживания.

В одном из кварталов в Московском районе Петербурга за 3 месяца обещают полностью обновить освещение, сообщили Gazeta.SPb в ГУП “Ленсвет” 17 июня. Речь идет об участке Краснопутиловская — Кубинская — Ленинский проспект, где живут свыше 4 тысяч человек.

Сотрудники предприятия обещают, что в жилом массиве установят 353 новых светильника со светодиодами. Железобетонные опоры заменят на металл: опоры станут складными, чтобы к фонарям не пришлось подгонять технику для обслуживания. Квартал обеспечат новыми линиями электроснабжения — провода повредила погода.

В июне заложат фундаменты для фонарей, а все работы закончат до конца августа. Как только новое освещение будет установлено, старое уберут. Работы осуществят за счет инвестиций из бюджета Петербурга.

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